Berlin (dpa) – Hertha BSC kann mit dem dritten Sieg nacheinander seine Mini-Hoffnung auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga aufrechterhalten. Im Topspiel der 2. Liga empfängt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl heute Abend (20.30 Uhr/Sky/RTL) den VfL Bochum. Vor dem 26. Spieltag beträgt der Rückstand der Berliner auf den Relegationsplatz acht Punkte.

Kapitän Fabian Reese fehlt dem Hauptstadt-Club nach seiner fünften Gelben Karte in der Vorwoche. Marten Winkler dürfte dafür von Beginn an spielen. Auch Jungstar Boris Mamuzah Lum (18) darf auf seine Startelf-Premiere in dieser Saison hoffen, da Kevin Sessa angeschlagen ist.



