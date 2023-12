Berlin (dpa) – Im ersten Ligaspiel unter Neu-Trainer Nenad Bjelica will der 1. FC Union Berlin endlich den ersten Sieg seit August einfahren. Der Tabellenletzte aus Köpenick empfängt am Samstag Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Seit 16 Partien warten die Berliner auf einen Sieg. «Wir haben sehr gut gearbeitet. Die Jungs waren sehr fleißig», sagte der Kroate vor seinem ersten Spiel in der Alten Försterei. Mittelfeldmotor Rani Khedira ist nach abgesessener Rot-Sperre wieder dabei. Angreifer Sheraldo Becker fehlt weiter verletzt. Gladbach hat fünf der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen.

Bei Zweitligist Hertha BSC setzt Trainer Pal Dardai nach dem kräftezehrenden Pokal-Triumph gegen den HSV auf Rotation. «Es wird nicht nach Form, sondern nach Frische aufgestellt», sagte er vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Auf dem Betzenberg sieht der 47-Jährige die Gastgeber im Vorteil, die ihr Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) einen Tag früher austragen konnten. Lauterns neuer Trainer Dimitrios Grammozis gibt ebenfalls sein Liga-Debüt.