Klaistow (dpa/bb) – Die Heidelbeer-Saison ist in Klaistow eröffnet worden. Bei einem Festival können Heidelbeer-Fans die Früchte noch bis zum Sonntag selbst pflücken. Sie sind auch in Verkaufsständen in der Region zu haben. Der Preis lag im Spargel- und Erlebnishof in Klaistow, wo in diesem Jahr eine Erntemenge von rund 1000 Tonnen erwartet wird, bei 7,95 Euro pro Kilogramm. «Das ist ein Euro mehr als im vergangenen Jahr», sagte Antje Winkelmann von Winkelmanns Hof Klaistow südwestlich von Potsdam. Das sei für die Kundinnen und Kunden aber kein Thema.

Die kühle Witterung im Frühjahr sorgte nach Angaben des Hofs für mehr Laub an den Sträuchern, so dass die Blätter mehr klimaschädliches Kohlendioxid aufnehmen – und die Heidelbeeren süßer und größer werden.