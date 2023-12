Berlin (dpa) – Schauspielerin Wolke Hegenbarth hat sich nach eigenen Angaben als frisch gebackene Mutter emanzipiert gefühlt. «Weil ich es geschafft habe, trotz meines Mutterseins bis heute komplett finanziell unabhängig von meinem Mann zu sein», sagte die 43-Jährige am Dienstagabend am Rande der Netzwerk-Veranstaltung «Frauen100» in Berlin. Das sei in der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes recht ungewöhnlich. Ihr Sohn kam 2019 zur Welt.

Weiter sagte sie: «Das hat sich sehr gut angefühlt, zu jedem Zeitpunkt für sich selbst und auch für sein Kind sorgen zu können. Da habe ich mich sehr emanzipiert gefühlt.»

Für Schauspielerin Ursula Karven (59) kam das Gefühl zu einem anderen Zeitpunkt: als sie ihren Führerschein bekommen hat, wie sie sagte. Emanzipation bedeute für die Schauspielerin, die vom Dorf komme, nach eigenen Angaben persönliche Freiheit, und die habe ihr der Führerschein mit 18 Jahren bieten können. «Es hat für mich eine große Bedeutung gehabt, dass ich mir dann ein Auto zusammengespart habe, und ab dem Moment war ich frei. Daran erinnere ich mich gerne.»

Die Netzwerk-Veranstaltung versteht sich als Plattform für Frauen in Politik, Wirtschaft, Medien, Sport und Unterhaltung. Neben Hegenbarth und Karven waren unter anderem auch Natalia Wörner und Moderatorin Nina Moghaddam da. Auch die CDU-Politikerin Julia Klöckner und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nahmen an der Veranstaltung teil.