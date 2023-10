Potsdam (dpa/bb) – Berichte von Hecht-Angriffen auf Menschen hält der Landesanglerverband Brandenburg für Anglerlatein. «Die Darstellung von Hechtangriffen auf Menschen ist höchst unglaubwürdig», sagte ein Mitarbeiter des Verbandes. In Brandenburg habe er bislang noch nie von solchen Fällen gehört. Hechte seien eher scheue Tiere, die bei Störung flüchteten und auch nicht ihren Laichplatz im Gegensatz zu Zander oder Wels verteidigten. Die Geschichten von Hechtbissen kämen wohl eher von Menschen ohne fischereilichen Kenntnissen oder Anglern, die womöglich «zu viel Zeit in der heißen Sonne» verbracht hätten.

Im Gelterswoog – einem der beliebtesten Seen in Rheinland-Pfalz – waren nach Medienberichten in diesem Sommer mehrere Badegäste von Hechten gebissen und so verletzt worden. Die örtliche Paddlergilde sprach von einer «erheblichen Gefahr durch Hechtbisse». Die Stadt Kaiserslautern hatte angekündigt, der Sache auf den Grund zu gehen.

Ein Sprecher des Umweltministeriums in Brandenburg sagte: «In sehr seltenen Fällen beziehungsweise besonderen Situationen kann es aufgrund des revierverteidigenden Verhaltens von Hechten auch zu Angriffen kommen.» Derartige Angriffe richteten sich also gegen vermeintliche Bedrohungen und könnten grundsätzlich auch badenden Menschen gelten.