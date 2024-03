Berlin (dpa/bb) – Kostenfreies Parken soll in Berlin für Hebammen und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten einfacher werden. Das teilte die Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch mit. «Gegenüber dem bisherigen Verfahren müssen Antragstellende künftig nur noch glaubhaft versichern, die Freistellung von der Parkgebührenpflicht dringend beziehungsweise in bestimmten Gebieten zu benötigen», erläuterte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). Das bedeute weniger Bürokratie als bisher.

Außerdem erhalten jede Hebamme und Hebammenpraxen sowie ambulante Pflegedienste auf Antrag zusätzlich eine pauschale Freiparkregelung für ganz Berlin.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte sich der Senat darauf verständigt, die Befreiung von Parkgebühren unter anderem für Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr oder Beschäftigte im Krankenhaus zu erleichtern, die zum Beispiel regelmäßig Nachtdienste machen und ihr Auto dann abstellen müssen.