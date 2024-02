Hamburg/Berlin (dpa) – Die Kinder-Metalband Heavysaurus erlebt auf ihren Konzerten bei den jungen Zuhörern die gleiche Leidenschaft wie bei Erwachsenen: «Grundlegend ist es gleich: Wenn es den Leuten gut gefällt, werden sie laut, bewegen sich, sperren die Münder auf oder lachen. Das ist das schöne Kulturgut Live-Konzert», sagte Gitarrist Christof Leim alias Drache Riffi Raffi der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Am Freitag ist das neue Album der Band erschienen. Es heißt «Pommesgabel». Gleichzeitig beginnt in Berlin die Tour der singenden Saurier. Sie ziehen bis kommendes Frühjahr durch die ganze Republik.

Die Musiker von Heavysaurus tragen Saurierkostüme und heißen Mr. Heavysaurus, Milli Pilli, Muffi Puffi, Riffi Raffi und Komppi Momppi. Sie spielen sogenannten Dino-Metal, der nicht nur die jungen Fans begeistert, sondern auch deren Eltern. Gitarrist Leim berichtete, es gebe auch deutliche Unterschiede zwischen jungem und erwachsenem Publikum: «Kinder reagieren unmittelbarer. Wenn die etwas super finden, ist es direkt laut. Sie schreien gerne mit, wenn Mr. Heavysaurus sagt „Ich höre euch nicht!“.» Aber wenn man nicht auf die Ansprache achte, sei die Aufmerksamkeit der Kinder auch schnell weg. «Wenn ihnen langweilig ist, spielen sie mit dem Nachbarskind. Deshalb sind unsere Shows nur etwa 75 Minuten lang.»