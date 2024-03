Berlin (dpa) – Schauspieler Hape Kerkeling (59) mag eine asiatische Länderküche am liebsten. «Da kann ich nicht anders als laut herauszuschreien: Die Thai Küche ist schon verdammt lecker», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Andere asiatische Länderküchen verschmäht der in Köln lebende Komiker aber auch nicht. «Alles andere mag ich auch: Malaysisch, Indonesisch, Chinesisch.» Aber: «Thai ist Top of the Pops.» Im Restaurant bestellt er dann «die Karte rauf und runter». «Ich meine, deswegen geht man ja da hin. Man will ja so ein Buffet haben.» Am 14. März kommt der vierte Teil der «Kung Fu Panda»-Filmreihe heraus. Kerkeling leiht seine Stimme dem Panda Po.