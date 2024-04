Potsdam (dpa/bb) – Der finanziell angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt seine Filiale in der Innenstadt von Potsdam. Bundesweit werden 16 der 92 Filialen zum 31. August dichtgemacht. Das gab Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekannt. Darunter ist auch die Karstadt-Filiale in Potsdam. Das Haus ist seit einiger Zeit der einzige Standort des Handelskonzerns in Brandenburg. Die Filiale in Cottbus hatte im vergangenen Sommer zugemacht. Besonders stark von Schließungen betroffen ist Berlin: Dort müssen drei Häuser schließen (Ringcenter, Spandau, Tempelhof).

Von den rund 12.800 Menschen, die das Unternehmen bundesweit beschäftigt, sollen 11.400 demnach ihren Job behalten. 1400 werden gehen müssen. Es gibt einen Sozialplan. Der Warenhauskonzern hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren.