Berlin (dpa) – Die Handball-Nationalmannschaft muss mindestens in der Vorbereitung auf das EM-Gruppenspiel gegen Nordmazedonien auf Kai Häfner verzichten. Der 34 Jahre alte Rückraumspieler sei derzeit nicht beim Team, weil er und seine Frau das zweite Kind erwarten würden, teilte der Deutsche Handballbund am Freitag mit. «Wie alle Handballfans wünscht die gesamte Nationalmannschaft Familie Häfner das Beste und freut sich zu gegebener Zeit auf Kais Rückkehr», sagte DHB-Vorstand Axel Kromer. Die deutsche Auswahl spielt an diesem Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin ihr zweites Spiel der Heim-EM.