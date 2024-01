Berlin (dpa) – Deutschlands Handballer wollen mit ihrem zweiten EM-Sieg den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde perfekt machen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft heute (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in der Berliner Mercedes-Benz Arena auf Außenseiter Nordmazedonien und kann mit einem Sieg ihr erstes Etappenziel beim Heimturnier erreichen. Ob Rückraumspieler Kai Häfner dabei ist, stand am Samstag noch nicht fest. Der 34-Jährige war am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden. Zum Abschluss der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes dann am Dienstag auf Rekord-Weltmeister Frankreich.