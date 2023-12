Berlin (dpa/bb) – Handball-Nationalspieler Paul Drux steht bei den Füchsen Berlin vor dem Comeback. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler wird beim Bundesliga-Duell mit dem TBV Lemgo Lippe am Samstagabend (19.00 Uhr/Dyn) erstmals in dieser Saison im Kader stehen, wie der Hauptstadtclub am Freitag mitteilte.

Drux hatte sich im Länderspiel der DHB-Auswahl im April die Achillessehne gerissen und seitdem kein Spiel bestritten. «Ich liege exakt im Plan der Ärzte, die mir sechs bis acht Monate prognostiziert hatten, und ich bin sehr froh, dass die Zeit endlich vorbei ist», sagte der Rückraumspieler über seine bevorstehende Rückkehr.

Da bei den Füchsen auf der Position im linken Rückraum Matthes Langhoff bis Jahresende fehlt, freuen sich die Berliner auf die Rückkehr ihres Leistungsträgers – auch mit Blick auf den engen Kampf um den Meistertitel. Aktuell sind die Füchse Zweiter hinter dem punktgleichen SC Magdeburg.

Bei der Heim-EM im Januar wird Drux trotzdem fehlen. Der gebürtige Gummersbacher steht nicht im erweiterten 35-köpfigen Kadern. Bundestrainer Alfred Gislason darf bei der Endrunde vom 10. bis 28. Januar nur Spieler aus diesem Pool einsetzen.