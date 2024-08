Königs Wusterhausen (dpa/bb) – Die Halle einer Entsorgungsfirma in Königs Wusterhausener brennt in voller Ausdehnung. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Zahlreiche Feuerwehrleute löschten das etwa 750 Quadratmeter große Gebäude im Ortsteil Niederlehme deshalb nur von außen, wie es hieß. Was das Feuer auslöste, sei noch völlig unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.