Schwedt/Angermünde (dpa/bb) – Die Polizei ermittelt zu mehreren verfassungsfeindlichen Schmierereien in der Uckermark. Auf einem Schulgelände in der Rosa-Luxemburg-Straße in Schwedt hinterließen Unbekannte Graffiti und Symbole, darunter ein Hakenkreuz, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bereits einige Tage vorher wurden an Laternenmasten in der Stadt an der Oder Schmierereien angebracht, darunter waren laut Polizeidirektion Ost Hakenkreuze, eine SS-Rune sowie der Schriftzug «Sieg Heil». Der Staatsschutz nahm Ermittlungen zu den Tätern und deren Motivation auf.

In Angermünde geht die Polizei seit Montag auch einem Fall nach, bei dem Unbekannte am Briefkasten und einem Schaufenster des Wahlkreisbüros der AfD aus Protest gegen die Partei Aufkleber hinterlassen hatten. In Schwedt war zudem bereits am Wochenende bekannt geworden, dass eine Parole gegen die Grünen an der Eingangstür einer Sporthalle hinterlassen wurde. An dem Gebäude wurde dem Bericht der Polizei zufolge auch eine Fensterscheibe eingeworfen.