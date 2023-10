Berlin (dpa/bb) – Das Gefängnis Tegel gehört zu den ältesten und größten in Deutschland – um an die 125-jährige Geschichte zu erinnern, ist für Freitag (6. Oktober) eine Veranstaltung mit Gästen aus Politik und Justiz geplant. In der Anstaltskirche wird dann auch Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) erwartet.

Eröffnet wurde das Gefängnis 1898 als «Königliches Strafgefängnis Tegel». Es folgten verschiedene Veränderungen des Namens bis hin zur heutigen Bezeichnung Justizvollzugsanstalt Tegel.

Zahlreiche Gebäude sind hinzugekommen, die Anstalt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach erweitert. Auch die Aufgaben und der Umgang mit den Gefangenen haben sich verändert. «Das ist eine Anstalt, in der man die letzten 125 Jahre Justizvollzugsgeschichte am lebenden Objekt betrachten kann», erklärt Martin Riemer, inzwischen seit zehn Jahren Leiter des Gefängisses.