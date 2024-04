Potsdam (dpa/bb) – Mit dem traditionellen Hafenfest ist am Sonntag die Fahrgastschifffahrt in Potsdam in die Saison gestartet. Tausende Menschen hätten den Hafen besucht, sagte einer der Veranstalter am Nachmittag. Teil des Festes war auch wieder der Schiffskorso aus sieben Schiffen der Weißen Flotte Potsdam. Angeführt wurde die Reihe vom Flaggschiff «MS Sanssouci».

Das 22. Tulpenfest lockte ebenfalls Tausende in das Holländische Viertel in der Potsdamer Innenstadt. Nach Angaben der Veranstalter waren es am gesamten Wochenende mehr als 20.000 Menschen. Sie konnten etwa Holzschuhtänzern und Straßenbands zuschauen und kulinarische Spezialitäten aus Holland testen, wie Poffertjes und Pannekoeken.