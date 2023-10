Wriezen (dpa/bb) – Von der Zelle in die Zelle: Ein gerade aus der Haft entlassener Mann hat in Wriezen (Landkreis Märkisch-Oderland) einen Transporter gestohlen und gegen eine Leitplanke gefahren. Der 48-Jährige war erst mehrere Stunden auf freiem Fuß, als er am frühen Mittwochabend den Transporter entwendete, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Besitzer des Fahrzeugs war gerade kurz zum Be- und Entladen ausgestiegen.

Kurz darauf kam es zum Unfall: Der Dieb fuhr mit dem Transporter in eine Leitplanke. Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Mann gerade aus der Haft entlassen worden war und über keine Fahrerlaubnis verfügt. Ein Alkoholtest ergab 1,9 Promille Atemalkohol. Der Mann wurde festgenommen und in eine Zelle der Polizeiinspektion gebracht.