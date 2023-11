Berlin (dpa) – Das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin ist nach eigenen Angaben von Hackern angegriffen worden. Verantwortlich für den Angriff sei die russische Hacker-Gruppe «Play», teilte das Kaufhaus in der Nacht auf Dienstag weiter mit. Der Angriff sei abgewehrt worden. «Mit Hochdruck und mit Unterstützung der Cyber Crime Unit der Polizei Berlin und Forensikern laufen die Untersuchungen zum Umfang des Angriffs.» Der Mitteilung zufolge wurden Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet und das Kaufhaus in einen Offline-Notbetrieb versetzt. Einkäufe mit Kartenzahlung sind demnach sowohl vor Ort als auch online weiterhin möglich.