Jänschwalde (dpa/bb) – Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dem Energieunternehmen Leag beim Umbau seines Braunkohlekraftwerks in Jänschwalde zu einem innovativen Speicherkraftwerk seine «volle politische Unterstützung» zugesagt. Das bedeute unter anderem den Einsatz in Brüssel bei der EU-Kommission für die Modifizierung von Beihilfen oder auch die Beschleunigung von Planungen, sagte Habeck am Donnerstag am Lausitzer Kraftwerksstandort. Er hatte sich dort unter anderem bei Azubis über die Ausbildung informiert und Fragen von Mitarbeitenden beantwortet.

Die Debatte um den Kohleausstieg sei in den vergangenen Monaten durchaus kontrovers gewesen, räumte Habeck dabei ein. Er sehe aber, wie weit die Planungen bei der Leag zur Umstellung auf Erneuerbare Energien und zukünftige innovative Speicherkraftwerke schon fortgeschritten seien. «Das ist das, was wir jetzt brauchen.»

Der größte ostdeutsche Stromerzeuger treibt Planungen für den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken und reinen Wasserstoff-Kraftwerken an seinen Energiestandorten voran. Pläne der Leag sehen den Beginn des Betriebs des Innovationskraftwerks in Jänschwalde für das 1. Quartal 2029 vor. Wasserstoff würde dabei im ersten Schritt als Beimischung zum Erdgas geliefert. Später würde perspektivisch durch eine Leitung nur Wasserstoff transportiert werden. Konkrete Zusagen für einen Anschluss des Kraftwerksstandortes Jänschwalde an das Gas-Ferntransportnetz stehen nach Leag-Angaben bislang aus.

Ende 2028 wird das derzeit am Standort betriebene Braunkohlenkraftwerk Jänschwalde laut Kohleausstiegsgesetz komplett stillgelegt. Das geschätzte Investitionsvolumen für das innovative Kraftwerks-Projekt liegt bei über 500 Millionen Euro.

Zwischen dem Rheinischen Revier, wo Politik und Konzern 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, und der Lausitz sieht Habeck erhebliche Unterschiede. In der Lausitz werde erst etwas entwickelt und aufgebaut, sagte der Grünen-Politiker. «Und dann werden wir schauen, was das für Auswirkungen auf die Perspektiven der Braunkohleverstromung hat».