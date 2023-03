Berlin (dpa) – Neuzugang Josip Juranovic peilt mit seinem neuen Verein Union Berlin hohe Ziele in der Fußball-Bundesliga an. «Ich kämpfe hier für die Champions League», sagte der 27 Jahre alte Außenverteidiger in einer Medienrunde am Donnerstag. Der Nachfolger des zu Borussia Dortmund gewechselten Julian Ryerson lobt dabei den familiären Teamgedanken, der die Köpenicker bis zum Abschluss der Spielzeit unter den ersten vier Mannschaften halten soll: «Es gibt hier keine Stars, sondern ein Team. Jeder gibt 120 Prozent, bis er nicht mehr kann. Das ist die Basis für den Erfolg.»

Der WM-Dritte mit Kroatien hat dabei in seinem ersten Monat in Berlin kräftig mitgeholfen, dass die Ziele erreicht werden können. In der Bundesliga assistierte Juranovic in bisher zwei gespielten Partien einmal, beim 3:1-Erfolg über Ajax Amsterdam erzielte der gebürtige Zagreber einen Treffer und legte ein Tor auf. «Er traut sich im Spiel mit dem Ball was zu, hat einen guten Standard», sagte Union-Trainer Urs Fischer über den Neuzugang vom schottischen Meister Celtic Glasgow, bei dem Juranovic 18 Monate unter Vertrag stand, «er sorgt in der Kabine für Unterhaltung und ist ein positiver Typ.»

Dass bei den Abläufen noch nicht alles klappe, ist für Fischer dabei zweitrangig: «Er versucht, Dinge umzusetzen. Das ist für mich entscheidend.» Und der kroatische Nationalspieler, der in Berlin bereits ein Appartement gefunden hat, ist flexibel einsetzbar. Angesichts der angeschlagenen Jerome Roussillon und Niko Gießelmann könnte Juranovic im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) von der angestammten rechten auf die linke Seite wechseln. «Ich will spielen», lautet dabei das einfache Credo von Juranovic.

Ein Grund, wieso der 1,73 Meter große Kroate einem möglichen Lockruf des FC Chelsea nicht gefolgt wäre, sondern Union den Vorzug gegeben hat. «Ich bin mit meinen 27 Jahren noch jung und will spielen, um mich auch für die Nationalmannschaft weiter anzubieten», sagte Juranovic. Zudem gab es einen weiteren Aspekt, der für Berlin und sowohl gegen Celtic als auch Glasgow den Ausschlag gab: «Das Wetter hier ist gut.»