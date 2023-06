Berlin (dpa/bb) – Bei der Suche nach weiteren Rettungsschwimmerinnen und Rettungschwimmern für die laufende Freibadsaison freuen sich die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) über ein großes Interesse: An einem Vorschwimmen am Mittwoch im Sommerbad Humboldthain hätten 40 Schwimmerinnen und Schwimmer teilgenommen, sagte Claudia Blankennagel, eine Sprecherin der BBB, am Donnerstag auf Anfrage. Die Bewerber mussten eine kombinierte Rettungsübung absolvieren, bei der eine Rettungspuppe aus dem Wasser geholt und eine Wiederbelebung gezeigt wird.

Für die Saison in den 18 Freibädern sollen in dem Bereich 40 Vollzeit-Personalstellen besetzt werden. Weil viele Rettungsschwimmer nur in Teilzeit arbeiten, seien das etwa 60 bis 70 Menschen. Der größere Teil der Stellen sei inzwischen besetzt, man suche aber noch weitere Rettungsschwimmer, sagte Blankennagel. Die Rettungsschwimmer werden befristet angestellt. Das Einstiegsgehalt liege zwischen 2456 und 2789 Euro brutto bei Vollzeit – zuzüglich Tarifzulagen.

Ein weiteres Vorschwimmen ist am kommenden Dienstag (20. Juni) von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Sommerbad Pankow geplant. Interessierte könnten «spontan mit Badehose vorbeikommen», sagte Blankennagel. Auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Rettungsschwimmer-Ausbildung seien gern gesehen. Gutes Schwimmen sei Voraussetzung für eine einwöchige Ausbildung als Rettungsschwimmer. Einen Überblick über die Anforderungen und die Ausbildung gibt es auf der Internetseite der Bäder-Betriebe.