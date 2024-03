Berlin (dpa) – Der Berliner Rechtswissenschaftler Christoph Möllers hat ein Gutachten zur «Zulässigkeit von präventiven Maßnahmen der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus in der staatlichen Kulturförderung» erarbeitet. Das von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in Auftrag gegebene Gutachten liegt der dpa in Berlin vor. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» über die Einschätzungen berichtet.

Möllers schreibt, der Staat könne Kunst und Kultur auch mit weiteren Zielen verbinden. Gleichzeitig verwies Möllers darauf, Kulturinstitutionen seien in ihrer künstlerischen Arbeit von der Kunstfreiheit geschützt.

Aus Sicht von Möllers bedürfen solche Regeln für öffentliche Kulturinstitutionen einer gesetzlichen Grundlage. «Das gilt auch für bindende Verpflichtungen gegen Antisemitismus und Rassismus.» Er gibt zu bedenken, dass es zu einer deutlichen Veränderung der Förderpraxis kommen könnte. Die Errichtung einer Kontrollstruktur sei missbrauchsanfällig. Abschließend schreibt Möllers, wenn sich der Staat dazu für Rechtspflichten entscheide, solle er diese auch vollziehen wollen.