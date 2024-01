Berlin (dpa/bb) – Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat in Berlin eine lebensgroße Wachsfigur der «Vogue»-Chefin Anna Wintour enthüllt. «Sie ist die wichtigste Modekritikerin, könnte man fast sagen, der Welt», sagte der aus dem Fernsehformat «Shopping Queen» bekannte Kretschmer am Montag. Ihren Platz teilt sich Wintours Wachsfigur mit Heidi Klum und Kendall Jenner im Fashionbereich des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds. Seit 2021 befindet sich auch ein Abbild Kretschmers dort; es steht nur wenige Meter von Wintour entfernt.

Der 58-Jährige hat Wintour nach eigenen Angaben einmal persönlich in New York getroffen – das sei ganz nett gewesen, erzählte er: «Viele große Designer haben Männchen gemacht und machen’s heute noch.» Die Britin Wintour ist seit 1988 Chefredakteurin der US-Ausgabe der Modezeitschrift «Vogue».

Im Jahr 2015 hatte Kretschmer einmal die ikonische Frisur von Wintour kritisiert. In einem Interview der «Gala» sagte der Designer damals zu dem immer gleichen Bob mit Pony: «Frauen, die immer gleich sind und nie experimentieren, machen mir ein bisschen Angst.» Am Montag äußerte sich Kretschmer dann etwas gemäßigter: «Es gab mal eine Zeit, wo sie vom Look her sehr streng wirkte. Dann wäre es sicher von Vorteil gewesen, mal eine Variante zu haben. Mode ist ja auch Veränderung.»