Eberswalde (dpa/bb) – Ein 43-Jähriger soll eine Gruppe Männer in Eberswalde (Landkreis Barnim) mit einer Machete bedroht haben. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Demnach konnte dank einer guten Personenbeschreibung der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Bedrohung gegen ihn auf, wie es hieß. Die Machete wurde sichergestellt.

Am Sonntagmorgen rief ein 30-jähriger Mann die Polizei, weil er und seine Freunde am Abend zuvor am Uferbereich der Finow von einem Mann mit einer Machete bedroht und dazu aufgefordert worden seien, den Platz zu räumen. Die Gruppe verließ den Ort daraufhin.