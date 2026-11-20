Berlin (dpa) – Die Jugendprotest-Initiative «Gen Z regelt» hat an einer Schule in Potsdam mit einer Blockadeaktion für Veränderungen demonstriert. Der Protest sei friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. «Der Schulbetrieb ist nicht gestört.»

Die Gruppe «Gen Z Besetzt – Potsdam», ein Ableger der Initiative, organisierte demnach die Aktion an der Voltaire Schule in der Brandenburger Landeshauptstadt. Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen wollten damit auf den Internationalen Jugendstreiktag hinweisen, teilte «Gen Z regelt» mit. Sie wollten kein «Weiter so» akzeptieren.





Fokus der Aktion: «Schluss mit Aufrüstung»

Die Initiative «Gen Z regelt» erklärte, die Proteste fänden zusammen mit einem Schulstreik gegen Wehrpflicht statt. Damit seien die Forderungen der Aktion: «Schluss mit Aufrüstung und Militarismus, Nein zur Wehrpflicht».

An diesem Freitag wollen wieder Tausende junge Leute in vielen deutschen Städten demonstrieren, darunter in Berlin (unter anderem 11.30 Uhr am Alexanderplatz) und um 10.00 Uhr am Alten Markt in Potsdam. Am Donnerstag hatte eine «Gen-Z»-Gruppe ein Hörsaalgebäude auf dem Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam besetzt.