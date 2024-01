Berlin (dpa) – Die Berliner Grünen-Politikerin Jutta Boden ist von der Polizei betrunken am Steuer erwischt worden. Boden bestätigte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte und teilte mit, dass sie ihr Mandat als Bezirksverordnete in Charlottenburg-Wilmersdorf niederlegen wird. «Das alkoholisierte Autofahren und meine unangemessene und falsche Reaktion während einer polizeilichen Kontrolle waren inakzeptabel», teilte Boden schriftlich mit. «Für dieses Fehlverhalten möchte ich aufrichtig um Entschuldigung bitten. Um die Verantwortung für meine Handlungen zu übernehmen, lege ich mein Mandat als Bezirksverordnete nieder.»

Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über die Alkoholfahrt der Politikerin berichtet. Zur Polizeikontrolle kam es demnach am Samstag.