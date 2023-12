Berlin (dpa/bb) – Der Grünen-Abgeordnete Jian Omar ist nach eigenen Angaben wieder vor seinem Wahlkreisbüro in Moabit beleidigt worden. Wie die Polizei am Samstag meldete, berichtete der 38-Jährige, dass ihm am Freitagnachmittag vor seinem Büro eine Frau den Mittelfinger gezeigt und ein Glas mit Fäkalien auf dem Gehweg zertrümmert habe. Dann sei die Frau davon gegangen, ein Schaden sei nicht entstanden, meldete die Polizei. Der Staatsschutz ermittele.

Omar, migrationspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Abgeordnetenhaus, hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Anfeindungen gemeldet. Demnach wurde sein Büro mit einem Hammer angegriffen und mit Fäkalien beschmiert. Dem «Tagesspiegel» (Samstag) sagte er, die Zwischenfälle hätten ihn schockiert, obwohl er bereits im Wahlkampf 2021 Anfeindungen erlebt habe.

Am 30. Oktober und am 10. November habe jeweils dieselbe Frau aus der Nachbarschaft mit einem Hammer auf die Scheibe seines Büros eingeschlagen. «Wir waren geschockt, dachten, die Scheibe wird auf uns fallen», sagte Omar. Als er die Frau zur Rede gestellt habe, habe diese gesagt: «Scheiß Grüner und auch noch ein Scheiß Ausländer, Leute wie Sie hat man früher in Gaskammern gesteckt.» Eine Passantin habe den Spruch zu den Gaskammern gehört und sich als Zeugin bei der Polizei angeboten. Wegen der Zwischenfälle schließe sein Büro nun früher, sobald es dunkel werde.

Zu den Folgen sagte der 38-Jährige: «Die Zahl der Hassnachrichten hat zugenommen, nachdem ich die Angriffe öffentlich gemacht habe. Das ist auch oft Thema bei uns im Parlament. Abgeordnete berichten, dass sie ähnliche Vorfälle erleben, aber sie nicht veröffentlichen, weil dann rechte Hetzer:innen auf den Zug aufspringen.» Er habe auch eine Morddrohung erhalten, sagte Omar.