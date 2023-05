Berlin (dpa/bb) – Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann distanziert sich von den Straßenblockaden von Klimaaktivisten. «Ich verstehe das Anliegen, ich teile aber nicht die Aktionsform», sagte sie am Dienstag in Berlin. Die Aktionen seien dem Anliegen des Klimaschutzes insgesamt nicht dienlich. «Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Menschen mitnehmen auf dem Weg, klimapolitisch wichtige Entscheidungen auch zu treffen.» Zuvor hatten sich Demonstranten der Klimagruppe Letzte Generation zum wiederholten Mal an mehreren Orten in Berlin an der Straße festgeklebt und damit für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.