Potsdam (dpa/bb) – Die Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag hat mangelnde Klimaeffizienz der Gebäude im Besitz des Landes kritisiert. Laut einer Antwort des Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen sank der Energieverbrauch für das Heizen der Landesgebäude in den Jahren 2018 bis 2022 lediglich von 90,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf 86,6 Kilowattstunden. Beim Strom waren es im Jahr 2022 rund 33,8 Kilowattstunden pro Quadratmeter, gegenüber 34,8 Kilowattstunden im Jahr 2018.

«Mit gerade einmal 4,5 Prozent weniger Energieverbrauch in fünf Jahren ist die Bilanz der Liegenschaften weit entfernt von dem 20-Prozent-Sparziel der Finanzministerin, das sie während der Energiekrise im letzten Jahr selbst vorgeschlagen hatte», sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Thomas von Gizycki, am Donnerstag laut Mitteilung. «Umso dringlicher ist es für unser Land, dass endlich der Klimaplan kommt, der ein umfassendes Maßnahmenprogramm beinhalten wird.»

Der Klimaplan ist in der rot-schwarz-grünen Koalition noch umstritten. Brandenburg strebt bis 2045 die Klimaneutralität an. Das bedeutet, dass in allen Bereichen wie Industrie, Verkehr und Gebäude unter dem Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausgestoßen werden dürfen. Der Klimaplan soll nach Angaben des von den Grünen geführten Umweltministeriums mehr als 100 Maßnahmen enthalten, von denen viele bereits in der Umsetzung seien.