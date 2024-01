Berlin (dpa) – Die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin startet in das zweite und letzte Wochenende. Am Samstag und Sonntag ist die Messe jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Für gewöhnlich ist die Leistungsschau der Land- und Ernährungswirtschaft mit ihren vielen Probiermöglichkeiten besonders an den Wochenenden gut besucht – vor einer Woche meldete die Messe knapp 100.000 Besucher von Freitag bis Sonntag. Der Lokführer-Streik bei der Bahn könnte die Bilanz in den kommenden Tagen aber trüben, schließlich dürfte die Anreise durch die vielen Zugausfälle erschwert werden. Die Messe hatte als Ziel deutlich mehr als 300.000 Besucher ausgegeben.

Bei der 88. Ausgabe der Grünen Woche präsentieren sich seit dem 19. Januar und bis Sonntagabend rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Die Messe wurde vor allem zu Beginn von der Debatte über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft und die bundesweiten Proteste von Bauern dominiert. Tagestickets für die Messe kosten dieses Jahr pro Person 16 Euro (sonntags 13 Euro), Familientickets 35 Euro.