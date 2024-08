Berlin (dpa/bb) – Die Grünen im Berliner Landesparlament werfen dem schwarz-roten Senat vor, den öffentlichen Nahverkehr kaputtzusparen. «Wir sehen, dass die U-Bahnwagen immer mehr ausfallen, weil sie alt sind. Wir brauchen weitere und neue Bestellungen und müssen damit schneller vorankommen. Wir müssen die Ausschreibung für die S-Bahn auf den Weg bringen», sagte Grünen-Fraktionschef Werner Graf der Deutschen Presse-Agentur. «All das passiert im Augenblick nicht.»

Graf: Schwarz-Rot würgt geplante Investitionen ab

«Fakt ist, es fällt eine U-Bahn nach der anderen aus, weil die Wagen nicht mehr mithalten. Das wird auf Dauer so zu einem Kollaps führen», warnte Graf. Busse und Bahnen seien aber das Rückgrat des Verkehrs in Berlin. «Wenn wir hier Probleme bekommen, kriegen wir in der ganzen Stadt ein Riesenchaos – und das riskiert diese Regierung gerade.» Der vorherige rot-grün-rote Senat habe entsprechende Investitionen geplant. Schwarz-Rot würge das nun ab.

Die Diskussion darüber, ob bei Investitionen in den ÖPNV an den Standards gespart werden kann und auch ob die Umrüstung der Busflotte auf E-Antrieb Sparpotenzial bietet, sieht der Grünen-Politiker skeptisch: «Jetzt das Ziel bis 2030 alle Busse in Berlin elektrifiziert zu haben aufzugeben, ist ökologisch und wirtschaftlich Quatsch», sagte er.

Standarddiskussionen bringen Verzögerung

«Berlin muss E-Busse kaufen, um dem Klima und der Stadtluft gerecht zu werden. Ob jeder Bus einen USB-Stecker braucht, darüber können wir diskutieren. Aber das macht den Braten auch nicht fett. Diese Standarddiskussion bringt vor allem Verzögerungen mit sich, um die Investitionen kommen wir aber nicht herum.»

Natürlich koste die Anschaffung von E-Bussen mehr. «Im Dauerbetrieb sind sie aber günstiger», sagte Graf. Beim Elektro-Antrieb werde es das Gegenteil sein. «Wir werden dafür sorgen, dass die Strompreise stabil bleiben. Die fossilen Brennstoffe werden aber in Zukunft immer teurer werden, darauf müssen wir uns auch vorbereiten.»

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen die komplette Busflotte bis 2030 auf E-Antrieb umstellen und halten an diesem Ziel nach eigenen Angaben auch fest. Die Umstellung verzögert sich allerdings.

50 weitere E-Gelenkbusse im laufenden Jahr geplant

Aktuell haben 228 der rund 1.600 BVG-Busse einen E-Antrieb. In diesem und im kommenden Jahr sollen 50 neue Elektro-Gelenkbusse geliefert werden, wie ein BVG-Sprecher auf Anfrage sagte. «Die ersten kommen noch in diesem Jahr.» Zum Zeitplan sei die BVG mit Behörden, Land und Bund in ständigem Austausch.

Die Verkehrsverwaltung hat bereits im Juni auf Verzögerungen bei der Auslieferung der E-Busse hingewiesen, weil es mit dem Neubau eines Betriebshofes für die Busse nicht wie geplant vorangehe.

Es brauche bezahlbare Preise im ÖPNV

Der Grünen-Fraktionschef warnt, beim Nahverkehrsausbau angesichts der aktuellen Sparzwänge zu bremsen: «Wir brauchen beim ÖPNV bezahlbare Preise, wir brauchen aber vor allem auch ein sehr gutes Angebot», sagte er. Und das heißt, wir müssen in den Nahverkehr weiter stark investieren. Wenn ich höre, dass diese Koalition beim Nahverkehr den Rotstift ansetzen will, frage ich mich schon, ob das die richtige Prioritätensetzung ist.»

«Wir müssen den Bestand erst mal wieder richtig fit bekommen. Wir sehen aber vor allem, dass wir im Augenblick mit Nebelkerzen abgelenkt werden», sagte Graf. «Da wird eine Magnetschwebebahn ins Spiel gebracht, die nie kommen wird. Es werden jeden Tag neue U-Bahnlinien versprochen, die nicht kommen werden, aber in die bestehenden Linien, Züge und Bahnhöfe wird nicht mehr investiert.»