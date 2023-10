Lübben (dpa/bb) – Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger erhält für die Stichwahl zur Landratswahl im Kreis Dahme-Spreewald gegen AfD-Kandidat Steffen Kotré auch die Unterstützung der Grünen. Die Kreisspitze der Grünen Dahme-Spreewald empfahl allen Bürgerinnen und Bürgern die Wahl von Herzberger zum neuen Landrat, wie sie am Dienstag mitteilte. Er bringe die nötige Erfahrung mit. Der parteilose Kandidat wird bereits von SPD, CDU, der Linken, der FDP und den Freien Wählern unterstützt.

Im ersten Wahlgang am Sonntag lag der AfD-Bundestagsabgeordnete Kotré mit 35,3 Prozent der Stimmen vor Herzberger mit 34,8 Prozent. Beide gehen am 12. November in die Stichwahl. Die SPD-Kandidatin und Vize-Landrätin Susanne Rieckhof erhielt 29,9 Prozent. Sie kündigte an, Herzberger zu unterstützen. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, die AfD hält die Einstufung für falsch.