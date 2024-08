Berlin (dpa/bb) – Die Bezirksbürgermeisterin von Pankow, Cordelia Koch (Grüne), stellt den Abriss des Jahnstadions in Prenzlauer Berg infrage. In der derzeitigen Haushaltslage stehe alles zur Debatte, und es sei «ziemlich fraglich, ob das der richtige Zeitpunkt für den Abriss ist», sagte Koch dem RBB. Die Frage des Gebäudes müsse hinten angestellt werden, «und das, was wir am meisten brauchen, muss auch zuerst kommen», sagte sie mit Blick auf den geplanten Sportpark um das Stadion herum.

Das alte Jahnstadion soll nach den Plänen des Senats abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, gerahmt von einem erweiterten und umgebauten Sportpark. Der Senat will eine inklusive Vorzeige-Sportstätte bauen, zuerst soll das Stadion abgerissen und ersetzt werden.

Diese Reihenfolge sei zwar logisch, sagte Koch, aber es sei «unklug, wenn man etwas abreißt und nicht weiß, ob das gesamte Konzept funktionieren kann». Die Grünen befürchten, dass der Breitensport im Sportpark angesichts der hohen Kosten für das neue Stadion zu kurz kommt.