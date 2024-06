Berlin (dpa/bb) – Bei der Europawahl liegen die Grünen in Berlin nach Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen trotz deutlicher Verluste vorn. In der Zwischenauszählung rangieren die Grünen in der Hauptstadt nach Zahlen des Landeswahlleiters bei 17,5 Prozent, bei der Wahl im Jahr 2019 hatte die Partei in Berlin mit 27,8 Prozent noch ein historisch gutes Ergebnis erzielt.

Auf dem zweiten Platz in der Zwischenauszählung liegt die CDU mit 16,4 Prozent – ein leicht verbessertes Ergebnis im Vergleich zu 2019. Die AfD legte demnach am Sonntag deutlich zu und liegt nach Auszählung von 39,2 Prozent aller Stimmen zwischenzeitlich bei 13,9 Prozent, noch vor der SPD mit 12,9 Prozent. Das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 8,9 Prozent.

Bei der Europawahl 2019 hatte die CDU in Berlin mit 15,2 Prozent den zweiten Rang hinter den Grünen belegt, drittstärkste Kraft wurde die SPD (14,0 Prozent), gefolgt von der Linken (11,9) und der AfD (9,9).