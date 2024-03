Potsdam (dpa /bb) – Die Grünen im Brandenburger Landtag wollen den 8. März – den internationalen Frauentag – auch in Brandenburg zu einem Feiertag machen. «Ich finde es gut den 8. März, den Frauenkampftag, (…) zu einem Feiertag zu machen», sagte Fraktionschefin, Petra Budke, am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. In Berlin ist der Frauentag seit 2019 und in Mecklenburg-Vorpommern seit vergangenem Jahr ein Feiertag.

Grundsätzlich sei es gut, wenn Berlin und Brandenburg die gleichen Feiertage hätten. Die beiden Bundesländer hätten zudem weniger Feiertage als einige andere Länder und somit durchaus noch «Nachholbedarf», so Budke.

Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.