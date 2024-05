Berlin (dpa/bb) – Ein Unterhaltungs- und Kulturprogramm mit mehr als 100 Veranstaltungen begleitet die Fußball-Europameisterschaft in Berlin. Zentrum der Events sind die Fanbereiche am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag – aber auch in anderen Teilen Berlins sind Aufführungen geplant.

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) sprach am Dienstag bei der Vorstellung des Programms von einem «Fußball-Kultursommer». Angekündigt sind auf mehreren Bühnen zahlreiche Konzerte, DJ-Sets, Tanzvorführungen, Lesungen, Filmvorführungen und Ausstellungen. Insgesamt sollen es 250 Stunden Programm sein. Am 12. Juni gibt es bereits eine Eröffnungsshow, auftreten sollen Luciano, Alvaro Soler, Elif und Leony. Der Eintritt ist frei.

Vor dem Reichstagsgebäude werden alle 51 EM-Spiele auf großen Bildschirmen gezeigt. Auf der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor werden auf einem 24 mal 12 Meter großen Bildschirm 14 oder 15 Spiele übertragen: die drei deutschen Vorrunden-Spiele, das Achtelfinale und die drei Vorrundenspiele in Berlin, gegebenenfalls ein weiteres Achtelfinale mit deutscher Beteiligung und die sieben Spiele vom Viertelfinale bis zum Finale.