Cottbus (dpa/bb) – Im Spreewaldort Lübbenau soll der Verkehr künftig besser fließen. Dazu werden in der Innenstadt vier Bahnübergänge beseitigt und dafür Brücken errichtet. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich für den Bau des Tunnels unter den Bahngleisen des Bahnüberganges Berliner Straße/Karl-Marx-Straße an der Landesstraße L 49. Die Deutsche Bahn und das Land Brandenburg sowie der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und die Stadt setzen das Vorhaben gemeinsam um. Es soll Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Gesamtinvestition für die neue Verkehrslösung beläuft sich mit Bundes- und Landesmitteln den Angaben nach auf rund 50 Millionen Euro.

Das Bauvorhaben ist komplex. So ersetzt die Deutsche Bahn die beiden Bahnübergänge Berliner Straße und Straße des Friedens durch eine gemeinsame Eisenbahnbrücke. Für zwei weitere Bahnübergänge baut das Land je eine Straßenbrücke. Nach DB-Angaben sollen durch den Brückenbau Züge störungsfreier und damit pünktlicher fahren. Gegenseitige Störungen von Zug-, Straßen-, Rad- und Fußgängerverkehr sollen nach Abschluss der Bauarbeiten der Vergangenheit angehören.

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) sieht das Vorhaben als Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität und besseren Verkehrslage in der Stadt, die mit Gurkenmeile, Häfen und Nähe zum Spreewalddorf Lehde einer der meistbesuchten touristischen Orte der Region ist. Mit der bestehenden Elektrifizierung des Bahnhofs und der geplanten Zweigleisigkeit auf der Strecke Lübbenau-Cottbus sei ein weiterer wichtiger Schritt für die verkehrliche Entwicklung der Lausitz und damit für die Strukturstärkung getan, betonte der Minister.

Die Abschaffung der vier Bahnübergänge ist zudem Bestandteil des Niveaufreien Verkehrskonzeptes (NVK) Lübbenau. Dazu gehört auch der Bau eines neuen Straßensystems durch den Landesbetrieb Straßenwesen. Geplant ist zudem der Bau von zwei neuen Kreisverkehren.