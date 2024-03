Berlin (dpa/bb) – Der Große Stern in Berlin-Mitte bekommt modernere Ampeln und wird deshalb für vier Tage weitgehend gesperrt. Vom 2. April ab 6.00 Uhr morgens bis zum 5. April um 20.00 Uhr ist der zentrale Kreisverkehr für Autos nicht befahrbar, wie die Senatsverwaltung Verkehr am Dienstag mitteilte. Ausnahmen gelten für Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Radfahrer und Fußgänger.

Die Modernisierung der Ampelanlagen fällt in die Osterferien, in denen die Senatsverwaltung mit weniger Verkehr rechnet. Die Arbeiten betreffen laut Senatsverwaltung die Ampeln aller fünf Zubringerstraßen, die in dem Zeitraum bereits ab den angrenzenden Kreuzungen nicht mehr passiert werden können.

Die derzeit installierten Ampeln hängen dort dem Senat zufolge seit mehr als 25 Jahren. Sie sollen nun unter anderem mit LED-Leuchten bestückt werden. Außerdem sollen neue Sensoren den Radverkehr erfassen, um bei Bedarf längere Grünphasen zu ermöglichen.