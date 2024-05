Berlin (dpa/bb) – Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin (TU), Geraldine Rauch, hat das Vorgehen ihrer Kollegin an der Humboldt-Universität (HU) gelobt. «Mein großer Respekt gilt Julia von Blumenthal, die in dieser schwierigen Situation äußerst besonnen reagiert und klare Grenzen gezeigt hat, aber auch Dialogbereitschaft», teilte Rauch am Freitag mit.

Propalästinensische Aktivisten hatten am Mittwoch Räume der Humboldt-Universität aus Protest gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt. Die Universitätsleitung duldete das zunächst und setzte auf einen Dialog mit Besetzern und Wissenschaftlern.

Am Donnerstagabend räumte die Polizei das besetzte Gebäude. Nach Angaben von Universitätspräsidentin von Blumenthal geschah das auf Anweisung von Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in Übereinstimmung mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Czyborra teilte am Freitag mit, die Entscheidung sei gemeinsam von Senat und Hochschulleitung getroffen worden.

Das Vorgehen von Wegner und Czyborra nannte Rauch «äußerst befremdlich». «Frau von Blumenthal hätte auch ohne Anweisung von oben räumen lassen, wenn der Dialog endgültig gescheitert wäre. Nicht nur zeigt dies mangelndes Vertrauen in die Hochschulleitungen, es untergräbt auch die Hochschulautonomie an sich.»

Antisemitische Parolen und Schmierereien seien nicht zu akzeptieren. «Nicht zu akzeptieren ist aber auch, dass unser Regierender Bürgermeister alle Protestierenden über einen Kamm schert und als «Terror-Sympathisanten» deklariert.» In Gaza seien 15.000 Kinder ermordet worden und die Bevölkerung hungere. «Es ist kein Antisemitismus, die Kriegsführung von (Israels Regierungschef Benjamin) Netanjahu zu kritisieren und einen Waffenstillstand zu fordern. Auch ich wünsche mir einen Waffenstillstand», teilte Rauch mit.