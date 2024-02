Berlin (dpa) – Die melancholische Komödie «Yeohaengjaui pilyo» («A Traveler’s Needs») des südkoreanischen Regisseurs Hong Sangsoo ist bei der Berlinale mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Die Star-Schauspielerin Isabelle Huppert spielt in dem Film eine eigenwillige Französin, die sich in Südkorea als Sprachlehrerin über Wasser halten möchte.