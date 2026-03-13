Betten (dpa/bb) – In Betten (Landkreis Elbe-Elster) sind zwei Lagerhallen einer Zimmerei ausgebrannt. Eine der beiden Hallen stürzte bei den Löscharbeiten ein, hieß es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war seit den Abendstunden mit einem Großaufgebot von zwischenzeitlich 160 Einsatzkräften vor Ort.

Weil in der Halle viel Holz gelagert wurde, breiteten sich die Flammen demnach schnell aus. Noch immer brennt es laut Feuerwehr im Dach der zweiten Lagerhalle. Ein Übergriff des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte demnach jedoch verhindert werden.





Wegen der starken Rauchentwicklung mussten laut der Polizei sechs Anwohner ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Auch die angrenzende B96 wurde in der Nacht wegen des Rauchs kurzzeitig gesperrt. Zur Brandursache gab es noch keine Informationen.