Zwickau (dpa) – In der Regionalliga-Nordost ist es zu einer ungewöhnlichen Spielabsage gekommen. Die für Samstag geplante Begegnung zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden, weil den Gästen aktuell zu wenige Spieler zur Verfügung stehen. Das teilte der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) am Donnerstag mit.

Da Zwickau durch eine Grippewelle eine hohe Zahl an erkrankten Akteuren zu beklagen hat, stünden dem Drittliga-Absteiger nach eigenen Angaben am kommenden Wochenende nur acht Spieler zur Verfügung. Hinzu kommt der hohe Verletztenstand der Sachsen. Ein neuer Termin muss noch gefunden werden. Zwickau ist nach dem Umbruch im Sommer nur Vorletzter, ein Abstieg in die fünfte Liga droht.