Berlin (dpa) – Trainer Pal Dardai plagt kurz vor dem Pokalspiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern ein grippaler Infekt. Der 47-Jährige sagte am Montag deswegen kurzfristig die Teilnahme an der Pressekonferenz des Berliner Fußball-Zweitligisten ab. Für Dardai wird sein Assistent Tamás Bódog die Fragen zu der Viertelfinal-Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beantworten, teilte die Hertha mit. Auch Sportdirektor Benjamin Weber wird wie gewohnt bei der Fragerunde auf dem Vereinsgelände neben dem Olympiastadion dabei sein. Inwieweit der Infekt Auswirkungen für die Arbeit Dardais am Spieltag haben wird, war noch nicht bekannt.