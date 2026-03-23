Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Im Auto von drei Männern hat die Bundespolizei bei Grenzkontrollen mehrere Waffen und gefährliche Gegenstände gefunden. Am Freitagabend kontrollierten Einsatzkräfte das in Berlin zugelassene Fahrzeug, wie die Bundespolizei mitteilte. Demnach saßen darin der 35 Jahre alte Fahrzeugführer sowie zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren.

Unter den gefährlichen Gegenständen waren laut Polizei ein Schwert, eine Machete, drei Messer, ein Schlagstock, eine Schreckschusspistole, zwei Tierabwehrsprays sowie ein Schlagring. Außerdem hatten die drei Männer 12.000 Euro Bargeld bei sich, teilte die Polizei mit.





Demnach wurden die Waffen und Gegenstände als Beweismittel sichergestellt. Wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz wird laut Polizei gegen die drei Männer ermittelt. Der 21-Jährige ist bereits polizeibekannt.

Die Bundespolizei kontrollierte das Auto nach eigenen Angaben bei vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Bundesautobahn 12.