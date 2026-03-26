Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das schmuddelige Wetter bleibt Berlin und Brandenburg erhalten. Dabei machen es Glätte und einzelne Graupelgewitter den Autofahrern schwer, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch am Wochenende bleibt es laut der Vorhersage wechselhaft, wenn auch mit mehr Sonnenschein.

Der Donnerstag startet vor allem in der Südhälfte Brandenburgs mit minus einem Grad und vereinzelt glatten Straßen. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf maximal sieben bis neun Grad. Dabei regnet es immer wieder. Am Nachmittag kommen einzelne Gewitter mit Graupel hinzu. Dabei kann der Wind auf bis zu 60 Kilometer pro Stunde auffrischen, wie der DWD mitteilte.





Sonne, Wolken und Regen – zum Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. Dabei ist es am Freitag nach einer frostigen Nacht mit zum Teil überfrierender Nässe zunächst trocken. Bei Höchstwerten von acht bis zehn Grad kommt die Sonne immer wieder hinter den Wolken hervor.

Am Samstag wird es mit 13 Grad in der Niederlausitz am wärmsten. Dafür kann es mitunter regnen. In der Nacht steigen die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt.