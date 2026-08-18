Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Graue Tage stehen Berlin und Brandenburg bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit einem bewölkten bis bedeckten Himmel. Bis zum Mittag kommt es demnach örtlich noch zu Auflockerungen, dann wird die Wolkendecke dichter. Ab dem Nachmittag erwartet der Wetterdienst etwas Regen, zwischen Fläming und Elbe-Elster-Niederung sind einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 21 Grad.

Ungemütlich wird es auch am Mittwoch: Der Wetterdienst prognostiziert starke Bewölkung und zeitweise Regen. Dabei wird es etwas wärmer bei 20 bis 24 Grad. Der Wind weht zunehmend mäßig und kann vorübergehend auffrischen.





Am Donnerstag zeigt sich dann häufiger die Sonne. Der DWD rechnet mit einem Mix aus Sonne und Wolken, bei einer geringen Schauerneigung. Die Temperaturen legen erneut etwas zu und erreichen voraussichtlich Höchstwerte zwischen 23 Grad in der Uckermark und 26 Grad in der Niederlausitz.