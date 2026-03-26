Potsdam (dpa/bb) – Bei einer Schüler-Demo hat Brandenburgs neuer Bildungsminister Gordon Hoffmann sein Talent als Tänzer unter Beweis gestellt. Der CDU-Politiker tanzte vor dem Landtag mit den Schülern zu einem Lied mit dem Text: «Hier wird nicht gekürzt, wir brauchen mehr Bildung, Raum, mehr Profil, das ist unser Ziel.» Auf einem Transparent stand: «Spart unsere Zukunft nicht kaputt». Die CDU Brandenburg zeigte die Szene in einem Video bei Instagram.

Der Minister ging auf die Jugendlichen zu, zeigte sich offen für ihre Anliegen und bat sie um Unterstützung: «Wir wollen gemeinsam tatsächlich dafür kämpfen, dass ihr die Chancen kriegt, die ihr braucht», sagte Hoffmann. «Gemeinsam können wir es schaffen.» Er betonte: «Wir kämpfen für eure Schule.» Die neue SPD/CDU-Koalition wolle 250 Lehrerstellen mehr schaffen. Das sei eine «riesengroße Kraftanstrengung». Hoffmann erwartet für das kommende Schuljahr die bisher höchsten Schülerzahlen und den größten Lehrermangel.



