Magdeburg (dpa) – Vor dem Top-Spiel der Handball-Bundesliga zwischen Tabellenführer SC Magdeburg und Meister Füchse Berlin hat SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert auch die Tordifferenz im Blick. Diese würde bei Punktgleichheit am Ende den Ausschlag über den Titelgewinn geben. «Das kann am Ende tatsächlich ein goldener Punkt sein. Deshalb ist es wichtig. Dass Berlin da jetzt fünf Tore vor ist, ist aus meiner Sicht noch alles in Maßen», sagte der Trainer des Champions League-Siegers in einer Medienrunde vor dem Spiel am Samstag (16.05 Uhr/ARD und Dyn).

«Jetzt ist das Torverhältnis noch so etwas pari-pari. Am Samstag kommt es ganz besonders darauf an, denn da zählt jedes Tor doppelt. Die Treffer, die du machst, sind beim Gegner automatisch auf der Negativseite. Dieser Verantwortung sollte man sich durchaus bewusst sein und es nicht wegreden», betonte der Magdeburger Erfolgscoach. Aktuell hat der SCM aber auch noch einen Vorsprung von sechs Punkten auf die Berliner.





Wiegert: Liga muss entscheiden, was attraktiver ist

Wiegert ließ offen, wie er sich bei einer Abstimmung über das Modell entscheiden. Also zwischen Beibehaltung der gängigen Regelung, wonach bei Punktgleichheit die Tordifferenz zählt, oder einer Rückkehr zum bereits in der Bundesliga praktizierten Prinzip des Heranziehens des direkten Duells. «Wie immer haben beide Modelle Vor- und Nachteile. Die Liga muss entscheiden, was für sie die attraktivere Variante ist. Sollte ich gefragt werden, müsste ich etwas darüber nachdenken und dann aus der Sicht der Interessen des SC Magdeburg entscheiden, bei dem ich bestellter Geschäftsführer und Cheftrainer bin», sagte Wiegert.

Im Top-Spiel mit den Füchsen rechnet Wiegert mit vielen Toren, da beide Teams Tempo-Handball spielen. «Das Tempo wird sicherlich der Schlüssel sein. Nicht nur das eigene Tempospiel voranzutreiben, sondern auch das Tempo des Gegners ein Stück im Zaum zu halten. Das ist ein großer Punkt in der Vorbereitung», sagte Wiegert.