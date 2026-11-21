Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter am Wochenende wird ungemütlich in Berlin und Brandenburg. Bis zum Samstagvormittag müssen Autofahrerinnen und Autofahrer besonders vorsichtig auf den Straßen sein, denn die können glatt sein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden von Brandenburg sei die Glättegefahr erhöht, da dort nasse Straßen überfrieren können.

Tagsüber fallen örtlich Schauer, vereinzelt mit Graupel bei Temperaturen von maximal 5 bis 7 Grad. In der Nacht zum Sonntag gibt es einzelne Regen- und Schneeregenschauer. Es kühlt ab auf 3 bis 0 Grad, in Bodennähe gibt es leichten Frost und örtlich Glätte.





Am Sonntag fallen vereinzelt Regen- und Graupelschauer bei maximal 4 bis 6 Grad. Für die Nacht zum Montag kündigt der Wetterdienst lokal Schneeschauer an: Deshalb ist es weiterhin glatt bei 0 bis minus 2 Grad. Am Montag fällt gebietsweise Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 4 Grad.