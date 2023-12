Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Rutschig und nass wird es am Freitag in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte bis zum späten Vormittag. Dunst und Nebel sorgen am Morgen für geringe Sichtweiten, örtlich unter 150 Metern.

Zunächst verharren die Temperaturen um den Gefrierpunkt, im Südwesten bei bis zu minus drei Grad. Im Tagesverlauf liegen die Höchstwerte zwischen null und plus zwei Grad. Es bleibt überwiegend bedeckt, in Südbrandenburg sind zu Beginn heitere Abschnitte möglich.

Nasser Schneefall, Schneeregen oder Regen kommt ab dem Nachmittag von Sachsen-Anhalt her auf. Am Abend erreichen die Niederschläge auch Berlin und Ostbrandenburg. Vor allem in den mittleren und nördlichen Landesteilen sowie im Berliner Raum fallen etwa zwei Zentimeter Neuschnee.

In der Nacht zum Samstag ziehen Schnee und Schneeregen rasch ostwärts ab. Danach bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Streckenweise wird es glatt.

Bei vielen Wolken gibt es bis Samstagmittag etwas Regen. Danach bleibt es länger trocken mit örtlich Auflockerung. Am späten Abend kommt in Westbrandenburg erneut Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen zwei und sechs Grad, am Sonntag bei vier bis acht Grad.